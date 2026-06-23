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Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,04%

Il Dow Jones prende il via a 51.735,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,04%
Discesa moderata per l'indice del principale listino USA, in calo dello 0,04%, dopo un'apertura a 51.735,64.
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