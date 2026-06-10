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Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,22%

Il Dow Jones prende il via a 50.760,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,22%
Discesa moderata per l'indice del principale listino USA, in calo dello 0,22%, dopo un'apertura a 50.760,12.
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