Milano 9-giu
50.263 +0,11%
Nasdaq 9-giu
29.085 -1,12%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 9-giu
10.227 -1,41%
Francoforte 9-giu
24.433 -0,74%

Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,41% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 50.579,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,41% alle 19:30
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,41% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 50.579,76 punti.
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