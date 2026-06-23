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Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -2,56% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta a 29.570,77 punti
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23 giugno 2026 - 19.30
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L'indice dei tecnologici USA perde terreno e riporta un -2,56% alle 19:30, scambiando a 29.570,77 punti.
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