Milano 10:42
52.472 -0,23%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:42
10.413 -0,91%
Francoforte 10:43
24.882 -0,21%

Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,03%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.090,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,03%
Giornata fiacca per Shanghai, che porta a casa un modesto -0,03%, terminando le negoziazioni a 4.090,48 punti.
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