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Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,43%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.057,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,43%
Shanghai porta a casa un calo dello 0,43%, con chiusura a 4.057,78 punti.
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