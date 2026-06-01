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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Insurance
Perde terreno il comparto assicurativo dell'Area Euro, che retrocede a 512,53 punti, ritracciando dello 0,78%.
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