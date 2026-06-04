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Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Insurance
Giornata di guadagni per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che continua la giornata a 507,86 punti.
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