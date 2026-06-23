Milano 12:20
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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage
In rialzo il settore Alimentare europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 477,2 punti.
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