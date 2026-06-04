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Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Food & Beverage
Si posiziona sotto la parità il settore Alimentare europeo, che retrocede a 449,95 punti.
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