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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo guadagna lo 0,88% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 452,23 punti.
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