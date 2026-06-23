Francoforte: andamento negativo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Sottotono Redcare Pharmacy N.V , che passa di mano con un calo del 2,41%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Redcare Pharmacy N.V mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 65,95 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 64,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 67,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```