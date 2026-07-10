Milano 10:34
52.600 +0,42%
Nasdaq 9-lug
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Dow Jones 9-lug
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Londra 10:34
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Francoforte 10:34
25.108 -0,04%

Francoforte: andamento negativo per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Redcare Pharmacy N.V
Sottotono Redcare Pharmacy N.V, che passa di mano con un calo del 2,01%.
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