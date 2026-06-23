Francoforte: in calo Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Carl Zeiss Meditec, che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Carl Zeiss Meditec è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,18 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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