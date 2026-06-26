Milano 13:36
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Si muove in ribasso ThyssenKrupp a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso ThyssenKrupp a Francoforte
Scende sul mercato il produttore di acciaio, che soffre con un calo del 4,37%.
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