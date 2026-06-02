Francoforte: scambi al rialzo per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Carl Zeiss Meditec , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Carl Zeiss Meditec rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Carl Zeiss Meditec mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,16 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,68. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 25,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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