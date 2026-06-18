Francoforte: movimento negativo per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Pressione su Carl Zeiss Meditec, che tratta con una perdita del 2,14%.
La tendenza ad una settimana di Carl Zeiss Meditec è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 24,53 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24,89. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 25,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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