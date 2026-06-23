Milano 12:22
52.258 -1,02%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:22
10.418 -0,19%
Francoforte 12:22
24.892 -0,98%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per DWS

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per DWS
Avanza DWS, che guadagna bene, con una variazione del 2,44%.
Condividi
```