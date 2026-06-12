Francoforte: brillante l'andamento di DWS
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di DWS, con una variazione percentuale del 3,37%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DWS rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di DWS mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 59,07 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,17. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 58,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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