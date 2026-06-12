Francoforte: brillante l'andamento di DWS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di DWS , con una variazione percentuale del 3,37%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DWS rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di DWS mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 59,07 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,17. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 58,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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