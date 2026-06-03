Francoforte: movimento negativo per DWS

(Teleborsa) - Retrocede DWS , con un ribasso del 3,12%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DWS , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di DWS classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 61,22 Euro e primo supporto individuato a 60,12. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 62,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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