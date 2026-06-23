Francoforte: nuovo spunto rialzista per Renk
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Renk, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,39%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renk rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Renk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 45,44 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 46,76. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 44,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```