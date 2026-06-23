Francoforte: performance negativa per Siemens

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia elettronica tedesca , con un ribasso del 2,26%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Siemens mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,87%, rispetto a -0,25% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Tecnicamente, la società tech è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 274,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 271,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 277,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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