Francoforte: andamento sostenuto per Siemens

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia elettronica tedesca , che lievita del 2,00%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve della società tech è in rafforzamento con area di resistenza vista a 277,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 272,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 282,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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