Francoforte: andamento sostenuto per Siemens
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia elettronica tedesca, che lievita del 2,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della società tech è in rafforzamento con area di resistenza vista a 277,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 272,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 282,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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