Milano 10:14
50.575 +1,09%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:14
10.319 +0,62%
Francoforte 10:14
24.254 +0,24%

Francoforte: andamento rialzista per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Siemens Energy
Punta con decisione al rialzo la performance del leader delle energie rinnovabili, con una variazione percentuale del 3,22%.
Condividi
```