Francoforte: balza in avanti Siemens
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia elettronica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,02%.
Lo scenario su base settimanale di Siemens rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della società tech mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 262,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 269,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 259,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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