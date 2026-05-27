Francoforte: andamento rialzista per Renk

(Teleborsa) - Bene Renk , con un rialzo del 2,30%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Renk è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 52,12. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```