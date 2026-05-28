Francoforte: Renk in rally

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Renk , che tratta in rialzo del 4,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Renk mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 55,96 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 53,53. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 58,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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