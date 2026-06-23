Francoforte: scambi negativi per Stroeer

(Teleborsa) - Composto ribasso per Stroeer , in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Stroeer è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Stroeer mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 33,93 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 34,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 33,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```