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A Francoforte, forte ascesa per Stroeer

Migliori e peggiori, In breve
A Francoforte, forte ascesa per Stroeer
Brillante rialzo per Stroeer, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,31%.
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