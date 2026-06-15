Francoforte: in rally Stroeer

(Teleborsa) - Grande giornata per Stroeer , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,31%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stroeer rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Stroeer evidenzia un declino dei corsi verso area 35,33 Euro con prima area di resistenza vista a 37,11. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 34,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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