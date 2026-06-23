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Londra: brillante l'andamento di Bunzl

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Bunzl
Rialzo marcato per il distributore di confezioni e materiali per l'igiene, che tratta in utile del 2,76% sui valori precedenti.
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