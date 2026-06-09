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Londra: andamento sostenuto per Bunzl

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Bunzl
Apprezzabile rialzo per il distributore di confezioni e materiali per l'igiene, in guadagno del 2,73% sui valori precedenti.
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