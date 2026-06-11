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Londra: brillante l'andamento di HSBC Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di HSBC Holdings
Seduta vivace oggi per la società di servizi bancari e finanziari, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,78%.
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