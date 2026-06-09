Londra: andamento rialzista per Bunzl

(Teleborsa) - Bene il distributore di confezioni e materiali per l'igiene , con un rialzo del 2,73%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bunzl più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25,89 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25,17. L'equilibrata forza rialzista di Bunzl è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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