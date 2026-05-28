Wall Street cauta tra inflazione alta, PIL in frenata e tensioni sui Treasury

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 50.672 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 7.561 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+0,86%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,51%).
I nuovi dati macro USA confermano un quadro complesso per l’economia e i mercati: l’inflazione resta elevata, con il PCE al 3,8% su base annua, mentre la crescita rallenta all’1,6% nel primo trimestre. Il mix tra prezzi ancora alti e attività economica in frenata riaccende i timori di stagflazione e si riflette sui mercati finanziari, con Wall Street cauta e i Treasury sotto pressione, in un contesto in cui la loro funzione tradizionale di diversificazione nei portafogli
viene sempre più messa in discussione. Informatica
(+1,37%) e sanitario
(+1,36%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto finanziario
, che riporta una flessione di -0,50%.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Microsoft
(+3,28%), Nike
(+3,24%), IBM
(+3,10%) e Boeing
(+1,86%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su 3M
, che ottiene -2,24%.
Vendite su Visa
, che registra un ribasso dell'1,83%.
Tentenna Travelers Company
, con un modesto ribasso dell'1,26%.
Giornata fiacca per Coca Cola
, che segna un calo dell'1,21%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, ARM Holdings
(+14,30%), Axon Enterprise
(+12,55%), Palantir Technologies
(+5,91%) e AppLovin
(+5,86%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Synopsys
, che continua la seduta con -8,47%.
Pesante PDD Holdings
, che segna una discesa di ben -5,29 punti percentuali.
Seduta negativa per MicroStrategy Incorporated
, che scende del 4,05%.