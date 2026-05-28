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Wall Street cauta tra inflazione alta, PIL in frenata e tensioni sui Treasury

Commento, Finanza
Wall Street cauta tra inflazione alta, PIL in frenata e tensioni sui Treasury
(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 50.672 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 7.561 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,86%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,51%).

I nuovi dati macro USA confermano un quadro complesso per l’economia e i mercati: l’inflazione resta elevata, con il PCE al 3,8% su base annua, mentre la crescita rallenta all’1,6% nel primo trimestre. Il mix tra prezzi ancora alti e attività economica in frenata riaccende i timori di stagflazione e si riflette sui mercati finanziari, con Wall Street cauta e i Treasury sotto pressione, in un contesto in cui la loro funzione tradizionale di diversificazione nei portafogli viene sempre più messa in discussione.

Informatica (+1,37%) e sanitario (+1,36%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto finanziario, che riporta una flessione di -0,50%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft (+3,28%), Nike (+3,24%), IBM (+3,10%) e Boeing (+1,86%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su 3M, che ottiene -2,24%.

Vendite su Visa, che registra un ribasso dell'1,83%.

Tentenna Travelers Company, con un modesto ribasso dell'1,26%.

Giornata fiacca per Coca Cola, che segna un calo dell'1,21%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, ARM Holdings (+14,30%), Axon Enterprise (+12,55%), Palantir Technologies (+5,91%) e AppLovin (+5,86%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Synopsys, che continua la seduta con -8,47%.

Pesante PDD Holdings, che segna una discesa di ben -5,29 punti percentuali.

Seduta negativa per MicroStrategy Incorporated, che scende del 4,05%.
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