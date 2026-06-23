Oracle Health e Baystate Health ampliano partnership per "un'assistenza connessa e incentrata sul paziente"

(Teleborsa) - Oracle annuncia che Oracle Health e Baystate Health, sistema sanitario integrato senza scopo di lucro del Massachusetts occidentale, ampliano la propria collaborazione strategica "per creare un'esperienza sanitaria più connessa per pazienti e medici".



Attraverso questa iniziativa, Baystate Health - si legge in una nota - prevede di accelerare l'adozione delle tecnologie Oracle Health in tutta la sua rete, incluso il suo piano sanitario, Health New England.



Questo percorso di modernizzazione sarà reso possibile da soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, tra cui Oracle Health EHR, Oracle Health AI Data Platform, Oracle Health Patient Accounting, Oracle Health Patient Portal e Oracle Health Clinical AI Agent .



In particolare, Baystate Health prevede di implementare Oracle Health EHR e Oracle Health Clinical AI Agent per automatizzare la documentazione, promuovere l'interoperabilità e facilitare l'accesso alle informazioni dei pazienti.



Il sistema sanitario integrerà invece Oracle Health AI Data Platform per unificare i dati in tutta la sua rete e nel suo piano sanitario.



Oracle Health Patient Accounting contribuirà poi a modernizzare i flussi di lavoro finanziari e a creare un'esperienza finanziaria fluida per i pazienti. La soluzione utilizza l'intelligenza artificiale e l'automazione per semplificare i flussi di lavoro, rafforzare le informazioni operative e supportare le strategie finanziarie e operative dell'organizzazione. Inoltre, il sistema sanitario integrerà Oracle Health AI Data Platform per unificare i dati in tutta la sua rete e nel suo piano sanitario.



Infine, grazie a Oracle Health Patient Portal, i pazienti di Baystate Health avranno un unico punto di accesso digitale per consultare le proprie informazioni sanitarie, gestire gli appuntamenti, contattare i medici e comprendere meglio il proprio percorso di cura grazie ad analisi basate sull'intelligenza artificiale.







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