New York: netto calo registrato da Oracle

(Teleborsa) - Scende sul mercato il principale fornitore di software aziendale , che soffre con un calo del 10,56%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Oracle , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Oracle confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 182,4 USD con primo supporto visto a 176,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 172,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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