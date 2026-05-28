Parigi: in calo Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Eurofins Scientific è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 61,77 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 60,91. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 60,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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