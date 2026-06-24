Milano 12:50
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Dow Jones 23-giu
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Francoforte 12:50
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Parigi: brillante l'andamento dell'OREAL

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento dell'OREAL
Seduta positiva per il colosso dei cosmetici, che avanza bene del 2,57%.
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