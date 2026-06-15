Parigi: scambi al rialzo per Legrand
(Teleborsa) - Bene il Gruppo industriale francese, con un rialzo del 2,77%.
L'andamento di Legrand nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di materiale elettrico, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 136,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 137,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 135,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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