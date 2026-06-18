Piazza Affari: brillante l'andamento di Prysmian
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo specializzato nella produzione di cavi, con una variazione percentuale del 2,12%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda produttrice di cavi rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Prysmian ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 149,9 Euro. Supporto a 147,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 152,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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