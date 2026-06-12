Piazza Affari: rally per Prysmian
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che tratta in rialzo del 4,04%.
Lo scenario su base settimanale di Prysmian rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda produttrice di cavi, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 140,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 144,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 139,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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