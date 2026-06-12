Piazza Affari: rally per Prysmian

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che tratta in rialzo del 4,04%.



Lo scenario su base settimanale di Prysmian rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' azienda produttrice di cavi , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 140,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 144,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 139,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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