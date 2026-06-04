Piazza Affari: giornata depressa per Prysmian

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo specializzato nella produzione di cavi , che tratta con una perdita del 3,76%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda produttrice di cavi rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Prysmian mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 152,2 Euro. Rischio di discesa fino a 146,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 158,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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