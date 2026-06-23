Unicredit, BCE autorizza fusione transfrontaliera con UniCredit SA/NV
(Teleborsa) - In relazione al progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di UniCredit SA/NV (già Aion Bank SA/NV) in UniCredit S.p.A., la Banca Centrale Europea ha rilasciato l’autorizzazione prevista ai sensi del Testo Unico Bancario.
A seguito dell’autorizzazione, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale di UniCredit, i bilanci degli ultimi tre anni delle società partecipanti alla Fusione Transfrontaliera, congiuntamente ai documenti già messi a disposizione.
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