UniCredit colloca certificato tematico open end a gestione attiva su Bitcoin ed Ethereum

Sviluppato in collaborazione con Banor Labs, il prodotto è dedicato alla clientela professionale di UniCredit in Italia e Germania

(Teleborsa) - ? UniCredit annuncia l’avvio del collocamento di un nuovo?certificato tematico open end a gestione attiva che utilizza Bitcoin ed Ethereum, dedicato esclusivamente alla clientela professionale di UniCredit in Italia e in Germania. Il prodotto mira a fornire una diversificazione efficiente rispetto alle asset class tradizionali, attraverso una strategia non direzionale, in grado di offrire bassa volatilità e di sfruttare le dislocazioni del mercato



Lo strumento si basa su modelli sistematici elaborati da Banor Labs, il laboratorio tecnologico di Banor dedicato all’ideazione e allo sviluppo di strategie d’investimento quantitative su asset digitali e alla progettazione di infrastrutture basate su blockchain.



"Le soluzioni onemarkets rispondono in modo puntuale alle esigenze di tutta la nostra clientela, dagli investitori retail a quelli più professionali", ha dichiarato Chicco di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions e Head of Equity & Credit Sales and Trading di UniCredit.



"Siamo orgogliosi di collaborare con UniCredit a un’iniziativa che contribuisce ad ampliare l’offerta di soluzioni di investimento focalizzate sui digital asset", ha commentato Alvise Saccomani, Managing Director di Banor Labs, aggiungendo "la scelta di UniCredit di avvalersi della nostra tecnologia proprietaria conferma la capacità di Banor di innovare e di promuovere progetti pionieristici nel settore degli investimenti finanziari".



Il certificato è in collocamento dal 15 maggio 2026 al 15 giugno 2026 ed è riservato ai soli clienti professionali di UniCredit in Italia e Germania. Sarà successivamente acquistabile sul mercato secondario dal 16 giugno 2026. L’investimento minimo è pari a 100.000 euro.

Condividi

```