UniCredit nuova top pick di BofA tra le banche europee: alza target price a 100 euro

(Teleborsa) - Bank of America ha incrementato a 100 euro per azione (dai precedenti 92 euro, potenziale di rialzo di circa il 35%) il target price su UniCredit , colosso bancario italiano, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



"Nel calcio, un rigore è un calcio diretto battuto dalla linea dei 12 metri, con il solo portiere a difendere - si legge nella ricerca - Comporta comunque un certo rischio di esecuzione, ma rappresenta un'ottima opportunità per segnare un gol. È la stessa sensazione che proviamo per l'investimento in UniCredit".



BofA fa notare che UniCredit ha il potenziale per generare oltre 20 miliardi di euro di profitti dopo le sinergie con Commerzbank e ritiene che questa prospettiva sia sottovalutata. UniCredit è la nuova top pick di BofA tra le banche europee.

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