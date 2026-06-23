UniCredit, Orcel: ora più probabile che avremo controllo di Commerz, in Italia siamo osservatori

L'intervento alla CEO Conference di Mediobanca

(Teleborsa) - Quella con Commerzbank "è un'operazione che è stata esaminata, considerata, analizzata - usate il termine che preferite - diverse volte. E quando dico diverse volte, intendo sicuramente più di cinque, perché io stesso sono stato coinvolto in cinque operazioni simili negli ultimi 20 anni. A volte l'operazione è stata avviata da UniCredit, altre volte da Commerzbank, questo perchè storicamente è una delle migliori operazioni che si possano realizzare in Europa perché si uniscono due realtà estremamente complementari in Germania, in un mercato molto frammentato come quello tedesco". Lo ha detto Andrea Orcel, CEO di UniCredit , alla dodicesima edizione della CEO Conference di Mediobanca .



"Geograficamente, siamo molto complementari - ha spiegato - Se consideriamo i segmenti, noi siamo molto forti nel segmento medio e medio-alto e nelle grandi aziende. Loro sono molto forti nel segmento medio-basso e nelle microimprese. Oltre a una piccola quota nel segmento delle grandi aziende e, sul fronte retail, siamo molto forti nel segmento di massa e nel settore privato". Orcel ha fatto notare che "la Germania è il Paese in Europa con il più basso livello di soddisfazione del cliente ed è il mercato più attaccato dalle fintech e più attaccato dalle banche americane, che hanno la maggiore quota di mercato, soprattutto tra i clienti a grande e medio reddito. E unendo le due cose, possiamo creare una forza trigonale per contrastare e riconquistare la quota di mercato persa".



"Per essere chiari, anche se volessimo - e non lo vogliamo - non c'è modo di migliorare o modificare i termini dell'accordo. Ho sentito che la gente si aspettava un aumento, ma la legge tedesca non lo prevede, quindi siamo a questo punto - ha spiegato il CEO - Vedremo a che punto saremo alla fine di queste due settimane, ma - se prendiamo l'ultima assemblea - avremmo avuto il controllo con la percentuale che abbiamo ora. All'inizio, era improbabile che avremmo ottenuto il controllo. Ora è più probabile che lo otterremo, ma lo sapremo alla fine e non voglio speculare se otterremo il controllo.



"Avere il controllo significa che possiamo nominare l'intero consiglio di sorveglianza, al netto dei rappresentanti dei lavoratori, e con questo possiamo anche assicurarci che il management team esegua il nostro piano - ha detto Orcel - Quindi la risposta è che se otteniamo il controllo, abbiamo la capacità di farlo. E ripeto, non è una minaccia, ma sto solo affermando ciò che le leggi tedesche ci consentono di fare. E, mentre vogliamo essere costruttivi, visto che finiremo per investire qualcosa come 15-20 miliardi in questa banca, abbiamo il dovere verso i nostri azionisti di sbloccare il più rapidamente possibile il valore. E lo faremo".



Riguardo alla timeline, considerando che la Germania ha regole diverse dall'Italia che ti costringono a fare l'operazione e poi chiedere le autorizzazioni, "ci vorranno dai tre ai sei mesi dopo il 9 luglio per ottenere l'approvazione della BCE, l'approvazione dell'autorità antitrust di Bruxelles e l'approvazione di altri organismi di regolamentazione, come quello polacco, francese, americano e altri. Quindi, fino ad allora, non avremo il controllo perché formalmente le azioni non sono nostre. Se chiedete la mia opinione al momento, è molto più probabile che si arrivi a quello che la BCE definirebbe controllo".



Volgendo lo sguardo all'Italia, ha detto che "abbiamo appreso dall'ente regolatore che riceveremo l'esito del Danish Compromise nel terzo trimestre, probabilmente nella prima metà del terzo trimestre. Anche altre due banche si aspettano la stessa approvazione e probabilmente la riceveremo tutte più o meno contemporaneamente. Questa è l'aspettativa e non vediamo alcun motivo per cui non dovremmo riceverla, ma non abbiamo ancora ricevuto una risposta ufficiale.



"Troppe persone continuano a considerare Unicredit una banca italiana - ha specificato Orcel - Lo siamo, ma non del tutto. Siamo estremamente orgogliosi delle nostre radici, della nostra storia, ma il 55-60% della banca non si trova in Italia. E perché è importante? Perché, dal nostro punto di vista, come persone di Unicredit, competiamo a livello paneuropeo. Quindi, vogliamo essere ancora più redditizi in ogni paese, cogliamo le opportunità in ogni paese, ma in realtà potrebbe essere controproducente per noi essere troppo grandi in un solo paese. Penso che la gente dimentichi che vogliamo creare più valore di chiunque altro. Vinciamo non se siamo i più grandi, non se siamo i più potenti, vinciamo se, strutturalmente, riusciamo a creare più valore di chiunque altro.



In Italia, "abbiamo un potenziale di crescita superiore a quello di qualsiasi altro operatore del mercato, a nostro avviso - ha sottolineato il banchiere - So che tutti lo dicono, ma in realtà questo potenziale sarà accelerato dalle attuali dinamiche e dalle azioni in termini di M&A e contromosse. Poichè gli altri sono impegnati in queste attività, e il nostro piano è focalizzato sulla crescita, possiamo accelerare la nostra corsa alla quota di mercato. Quindi, questo è lo status quo per noi e vediamo un'opportunità per migliorare ulteriormente il piano in Italia, in termini di quanto possiamo guadagnare quota di mercato, essenzialmente, due o tre punti percentuali in tre o quattro anni. È la metà di qualsiasi posizione di una banca di medie dimensioni dopo le cessioni antitrust, e possiamo farlo senza spendere un centesimo".



"L'Italia è fondamentale per noi. Se si presenterà un'opportunità, la valuteremo. Ma al momento siamo solo osservatori e, per la prima volta, ci piace molto essere osservatori e non attori, in realtà è piuttosto divertente. Per ora, stiamo osservando la situazione e vediamo come si evolve - ha detto in un altro passaggio - Qualsiasi operazione si effettui, è necessario avere la certezza di poter generare valore per i nostri azionisti e bisogna compensare quel differenziale di valutazione che è dovuto solo alla speculazione. Se si presenterà un'opportunità, come sempre, agiremo. Ma al momento non ne vediamo nessuna".



All'inizio della convcersazione con Andrea Filtri, Head of European Equity and Credit Research di Mediobanca, ha detto che "il nostro piano è stato il fulcro negli ultimi cinque anni e lo è ancora oggi. Negli ultimi cinque anni, il team è stato in grado di ottenere risultati incredibili: l'utile netto è sei volte rispetto a quando abbiamo iniziato, mentre il total shareholder return è stato superato a livello globale solo da Nvidia , e noi non produciamo microchip, e siamo il doppio rispetto alla media del settore".



Guardando agli obiettivi, "i due elementi più importanti in termini finanziari sono due: il primo è il nostro impegno a crescere in ogni mercato in cui siamo presenti, a un livello superiore alla media del mercato, per assicurarci quote di mercato. Il secondo è continuare a trasformare il nostro sistema operativo, ovvero l'intera organizzazione su cui si basano le attività commerciali, per renderlo così efficiente da garantire non solo efficienza, ma anche velocità e capacità di risposta. Questo ci permetterebbe, entro cinque anni, di essere alla pari con le fintech e gli hyperscaler, e di vincere e competere con successo in quel mercato". In altre parole, l'obiettivo è "creare una banca in grado, pur essendo un istituto di credito tradizionale, di competere e vincere non solo contro altre banche, ma anche contro le fintech e gli hyperscaler".



"Abbiamo sempre cercato, ovviamente entro limiti ragionevoli, di elaborare e attuare piani che riteniamo realizzabili nel contesto microeconomico - ha spiegato - Abbiamo annunciato il primo piano e due mesi dopo c'è stata l'invasione dell'Ucraina, il che ha significato passare da tassi negativi e un piano basato su commissioni a tassi molto positivi e inflazione. L'altro piano è stato annunciato poco prima del panico da AI e, circa tre mesi dopo, in sequenza sono arrivati il Venezuela e l'Iran. Quindi, un piano che si basava su tassi dell'1,5%, o su un tasso inferiore al 2%, ora è in una fascia che probabilmente salirà al 2,5% e l'inflazione lo supererà di gran lunga. Ma abbiamo rivisto al rialzo le previsioni per il primo trimestre del 2026. A dire il vero, il 2026 non sarà influenzato molto da questi cambiamenti. Tuttavia, abbiamo mantenuto invariate le previsioni per il 2027 e il 2028 perché stiamo assistendo a un aggiustamento da una componente dei ricavi principali all'altra: da commissioni, che potrebbero crescere leggermente meno, a NII, che crescerà leggermente di più. Quindi, la parte relativa ai ricavi core sta andando molto bene, mentre abbiamo maggiori difficoltà sul fronte dei costi perché ci siamo impegnati a una riduzione dell'1% annuo per cinque anni, ma abbiamo anche ricevuto aiuto dall'intelligenza artificiale e pensiamo di poter accelerare la nostra trasformazione. Siamo all'avanguardia a livello tecnologico, ma anche in termini di costi, quindi ci stiamo adattando in diversi modi, ma il risultato finale rimane lo stesso. Ciò che rimane un piccolo interrogativo è l'accelerazione del costo del rischio, ma siamo stati molto irremovibili sulla necessità di margini di sicurezza aggiuntivi e, a meno che non si verifichi un ulteriore e significativo deterioramento del contesto che non ci aspettiamo, ci impegniamo a raggiungere gli obiettivi".

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