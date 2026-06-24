Ambienta investe in GFF per creare leader degli aromi naturali per food & beverage

(Teleborsa) - Ambienta SGR, asset manager italiano specializzato negli investimenti sulla sostenibilità ambientale, investe in GFF, società italiana in forte crescita attiva nello sviluppo e nella produzione di aromi naturali per l'industria alimentare e delle bevande. Enrico Giotti, fondatore e CEO di GFF, insieme ai principali manager della società, reinvestirà al fianco di Ambienta e continuerà a guidare la prossima fase di crescita. L'operazione, di cui non sono stati rivelati dettagli finanziari, rappresenta il terzo investimento del fondo Ambienta Small Cap, confermando il forte ritmo di deployment.



Fondata nel 2022 e con sede a Barberino Tavarnelle (Firenze), GFF serve oltre 250 produttori di piccole e medie dimensioni nel settore food & beverage con aromi, estratti e oli essenziali sviluppati su misura per applicazioni dolciarie, salate, beverage e nutraceutiche. Il rapido sviluppo di GFF, sostenuto da una crescita organica a doppia cifra, si fonda su decenni di esperienza nel settore maturati da Enrico Giotti e dal suo team, che in precedenza hanno sviluppato Enrico Giotti SpA fino a farne uno dei principali produttori indipendenti di aromi in Italia.



"GFF rappresenta una rara opportunità di affiancare un imprenditore di comprovata esperienza insieme ad un management team con un track record eccezionale - ha commentato Giacomo Forti, Partner di Ambienta - La nostra ambizione è che GFF diventi uno dei principali operatori di medie dimensioni nel mercato italiano degli aromi, offrendo ai clienti qualità del servizio e flessibilità attraverso un ampio portafoglio di soluzioni e forti capacità di innovazione. Siamo orgogliosi di collaborare con Enrico per costruire un polo industriale nel settore degli aromi, combinando crescita organica, M&A mirato e continui investimenti in innovazione e capacità produttiva".



"GFF è nata con l'ambizione di unire eccellenza tecnica, rapidità e una stretta collaborazione con i clienti nel settore degli aromi - ha detto Enrico Giotti, fondatore e CEO di GFF - Abbiamo costruito una realtà fondata sulla qualità, il servizio e una profonda conoscenza del settore, supportata da un team che lavora insieme da molti anni. In Ambienta abbiamo trovato un partner con una solida conoscenza del nostro comparto, un chiaro approccio industriale e le risorse per aiutarci ad accelerare la crescita".

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