Milano 9:10
51.931 -0,18%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 9:10
10.424 -0,05%
24.771 -0,49%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Sottotono l'Eurostoxx 50, che chiude la seduta con un calo dell'1,28%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.292, con il supporto più immediato individuato in area 6.200. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6.169.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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