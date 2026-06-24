Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Sottotono l'Eurostoxx 50, che chiude la seduta con un calo dell'1,28%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.292, con il supporto più immediato individuato in area 6.200. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6.169.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)