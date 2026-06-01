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BCE, Schnabel: rischio di disancoraggio delle aspettative inflazionistiche è in aumento

Finanza
BCE, Schnabel: rischio di disancoraggio delle aspettative inflazionistiche è in aumento
(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) non può più ignorare l'impatto inflazionistico della guerra in Iran, poiché le pressioni sui prezzi si estendono oltre il settore energetico e aumenta il rischio di aspettative inflazionistiche non ancorate. Lo ha detto Isabel Schnabel, che fa parte dell'Executive Board della BCE, alla conferenza internazionale della Banca di Corea del 2026, secondo quanto riporta Bloomberg.

"Non possiamo più ignorare questo shock - ha affermato Schnabel, il cui intervento principale all'evento è stato sulle stablecoin - Il rischio di un disancoraggio delle aspettative inflazionistiche è in aumento".

troppo presto per dire che basteranno un certo numero di rialzi e poi tutto sarà finito - ha aggiunto - Dobbiamo davvero vedere cosa succederà".

"A livello globale stiamo assistendo a un aumento delle pressioni sui prezzi delle pipeline - ha fatto notare Schnabel - Questo eserciterà pressioni inflazionistiche praticamente in tutto il mondo".
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