BCE, Schnabel: rischio di disancoraggio delle aspettative inflazionistiche è in aumento

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) non può più ignorare l'impatto inflazionistico della guerra in Iran
, poiché le pressioni sui prezzi si estendono oltre il settore energetico e aumenta il rischio di aspettative inflazionistiche non ancorate. Lo ha detto Isabel Schnabel
, che fa parte dell'Executive Board della BCE, alla conferenza internazionale della Banca di Corea del 2026, secondo quanto riporta Bloomberg.
"Non possiamo più ignorare questo shock - ha affermato Schnabel, il cui intervento principale all'evento è stato sulle stablecoin
- Il rischio di un disancoraggio delle aspettative inflazionistiche è in aumento
".
"È troppo presto per dire che basteranno un certo numero di rialzi
e poi tutto sarà finito - ha aggiunto - Dobbiamo davvero vedere cosa succederà".
"A livello globale stiamo assistendo a un aumento delle pressioni sui prezzi delle pipeline - ha fatto notare Schnabel - Questo eserciterà pressioni inflazionistiche praticamente in tutto il mondo
".